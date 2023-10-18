Старый Луцк уверенно победил Кривбасс в матче Суперлиги FAVBET

Старый Луцк победил Кривбасс в матче киевского бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 72:56.

Подопечные Владимира Журжия выиграли первую половину встречи, добыв комфортное преимущество в 19 очков. После третьей 10-минутки разрыв в счете составлял уже 28 очков. Последняя четверть осталась за Кривбассом (18:6), но на итог встречи это не повлияло.

MVP матча стал Александр Прозапас, набравший 13 очков, сделавший 4 подбора и 4 ассиста. Также 13 очков набрал Евгений Коровяков.

В составе Кривбасса самым результативным игроком стал Анатолий Челован — 14 очков. Дмитрий Мартынов же оформил дабл-дабл (10 очков и 11 подборов).

Это вторая победа Старого Луцка в сезоне. Кривбасс потерпел пятое поражение кряду и замыкает турнирную таблицу.

19 октября Старый Луцк сыграет с Днепром, а Кривбасс встретится с Киев-Баскетом.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — Кривбасс — 72:56 (20:11, 27:17, 19:10, 6:18)

Старый Луцк: Прозапас (13), Коровяков (13), Панфилов (12), Стейси (11), Мусиенко (7 + 8 подборов), Коцько (6 + 6 подборов + 5 потерь), Дейна (3), Маркив (3), Дюпин (2), Глушко (2)

Кривбасс: Челован (14), Мартынов (10 + 11 подборов + 3 потери), Бондаренко (8), Тищенко (7 + 7 подборов + 3 потери), Мельник (7), Бречка (4 + 5 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Сергейчик (4), Гуля (2)