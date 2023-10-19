Черкасский горсовет выделил 1,5 миллиона гривен Черкасским Мавпам

Черкасский городской совет выделил 1,5 миллиона гривен на поддержку Черкасских Мавп.

За решение проголосовали 23 депутата. В следующем году на развитие баскетбольного клуба планируют выделить 7 миллионов гривен.

Секретарь горсовета Юрий Тренкин заверил, что дополнительных средств город в этом году выделять не будет. Финансирование пройдет за счет баланса КП «МСК Днепр».

Напомним, в сентябре Мавпы объявили о сотрудничестве с МСК Днепр, который финансируется городским бюджетом. В новом сезоне команда выступает под официальным названием «Черкасские Мавпы-Днепр».

Команда Артема Слипенчука занимает четвертое место в Суперлиге, добыв три победы в пяти матчах. В следующем поединке Мавпы сыграют с БИПА 31 октября.