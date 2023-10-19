Днепр разгромил Старый Луцк в очередном матче Суперлиги FAVBET

Днепр разгромил Старый Луцк в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 90:62.

Команда Владимира Коваля организовала на старте поединка рывок 15:3. В дальнейшем днепряне увеличили свое преимущество, фактически сняв вопросы о победителе еще до большого перерыва. В заключительной четверти Старый Луцк лишь немного сократил отставание.

MVP матча стал Станислав Тимофеенко, оформивший дабл-дабл (13 очков и 11 подборов). В составе Старого Луцка отличился Евгений Коровяков, набравший 17 очков.

Днепр продолжает лидировать в Суперлиге, выиграв шесть из шести матчей. Старый Луцк имеет две победы в пяти играх и занимает восьмое место.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Старый Луцк-Университет — Днепр — 62:90 (9:29, 14:26, 13:15, 26:20)

Старый Луцк-Университет: Мусиенко (8 + 6 передач + 6 подборов), Дейна (8 + 6 подборов), Коровяков (17), Маркив (11), Стэйси (9 + 5 подборов), Глушко (6), Прозапас (3)

Днепр: Закурдаев (16), Тимофеенко (13+11 подборов + 4 передачи), Загреба (9+6 подборов), Дубоненко (9), Горобченко (6), Сыпало (17+8 подборов), Сорочан (13), Тарасенко (4), Кочерга (2), Шкода (1)