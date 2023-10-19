Киев-Баскет обыграл Кривбасс в матче аутсайдеров Суперлиги FAVBET — 89:72.

Начало встречи было за киевлянами, однако криворожская команда быстро перехватила инициативу. Во второй четверти преимущество Кривбасса достигало +12 очков, но Киев-Баскет вернулся в игру. Вторая половина прошла при полном перевесе киевлян. Кривбасс, проводивший третий матч за три дня, физически не выдержал темпа соперников.

Лучшим игроков встречи стал разыгрывающий Киев-Баскета Даня Кингсби. Американец набрал 30 очков, а также совершил 3 подбора и один ассист. У Кривбасса самым результативным стал Александр Бречка, набравший 16 очков.

Киев-Баскет одержал вторую победу в сезоне. Кривбасс замыкает турнирную таблицу, проиграв шестой матч из шести.

Суперлига. Регулярный сезон

Киев-Баскет — Кривбасс — 89:72 (21:17, 18:26, 31:19, 19:10)

Киев-Баскет: Хаймон (15+8 подборов), Стародуб (9), Кингсби (30), Заплотинский (6+13 подборов + 4 передачи + 4 перехвата), Байнум (24), Юрченко (2), Иванов (2), Когут (1)

Кривбасс: Мартынов (11 + 7 подборов + 5 передач), Бречка (16 + 5 передач), Бондаренко (2), Тищенко (12), Сергейчик (14), Челован (8), Мельник (6 + 11 подборов), Гуля (3 + 4 передачи)