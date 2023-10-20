БК Ровно разгромил БИПА и вышел на чистое второе место в Суперлиге FAVBET

БК Ровно с разгромным счетом обыграл БИПА в матче регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 86:52.

Ровенчане все решили еще к большому перерыву, уничтожив соперника со счетом 51:13. Особо впечатляющей для команды Михаила Переверзия стала вторая четверть, ознаменовавшаяся счетом 36:6.

Во второй половине команды фактически доигрывали матч. БИПА даже смогла подсластить горечь разгрома, выиграв третью четверть и на равных проведя заключительный отрезок.

Ровно грамотно распределил силы — более половины очков (45) у команды набрали игроки со скамейки запасных. Наиболее результативным игроком стал Алексей Соловьев (19 очков, 8 подборов, две передачи). Дабл-дабл (11+11) оформил Элайджа Джойнер.

Эта победа стала для ровенской команды третьей в четырех матчах и позволила выйти на чистое второе место в Суперлиге. Возглавляет турнирную таблицу Днепр, идущий без потерь. БИПА потерпела второе поражение кряду и расположилась на 10-й (предпоследней) строчке.

Завтра, 21 октября, БК Ровно сыграет с Будивельником, а БИПА будет противостоять Говерле.

БК Ровно — БИПА — 86:52 (15:7, 36:6, 19:24, 16:15)

Ровно: Соловьев (19 + 8 подборов), Шепелев (13 + 8 подборов), Джойнер (11 + 11 передач), Смит (10 + 5 подборов), Шанюк (9), Водолазский (8), Мочалов (7 + 10 подборов), Тимощук (4 + 5 передач + 3 перехвата — 5 потерь), Рябой (3), Герасимчук (2)

Бипа: Кэмпбелл (12+5 передач — 5 потерь), Кадыгроб (9 + 5 подборов), Ткаченко (9 + 4 подбора), Шашков (6), Баранов (5), Рябчук (4 + 6 перехватов), Льюис (4 + 5 подборов), Товкач (3)