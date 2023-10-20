Будивельник добыл вторую победу в сезоне, обыграв Политехнику-Галичину

Будивельник обыграл Политехнику-Галичину в заключительном матче первого игрового дня львовского бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 92:81.

Ключевой в матче стала вторая четверть, которую столичная команда выиграла с преимуществом в 17 очков. В заключительном отрезке игры Политехника-Галичина сократила отставание, но отыграться хозяевам площадки не удалось.

В составе Будивельника шесть игроков набрали 10 и более очков, а самым результативным стал Олександр Кольченко (17). В львовской команде отметим Джакора Нельсона (22 очка) и Дэвиса Квентина Дешона (14 очков и 14 подборов).

Будивельник добыл вторую победу в сезоне и занимает третье место в Суперлиге FAVBET. Политехника-Галичина идет на предпоследней позиции в турнирной таблице.

21 октября Будивельник сыграет с БК Ровно, а Политехника-Галичина встретится с Запорожьем.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Политехника-Галичина — Будивельник — 81:92 (28:25, 13:30, 15:18, 25:19)

Политехника-Галичина: Нельсон (22 + 4 подбора + 6 передач + 3 перехвата), Сафонов (16 + 7 подборов), Ходов (15), Квентин Дешон (14 + 14 подбора + 5 передач + 5 потерь), Карпюк (9), Крамар (4), Станишевский (1)

Будивельник: Кольченко (17), Конев (14), Сандул (11 + 9 подборов), Буренко (11), Луценко (11), Никитин (10), Кошеватский (8 + 8 передач), Кабанов (6), Ликунский (4)