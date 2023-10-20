Запорожье победило Прикарпатье-Говерлу в львовском бабле Суперлиги FAVBET

Запорожье обыграло Прикарпатье-Говерлу в первый игровой день львовского бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 76:59.

Подопечные Валерия Плеханова выиграли первую половину встречи с комфортным преимуществом в 12 очков. После перерыва запорожцы спокойно довели встречу до победы, увеличив разницу в счете до 17 очков.

MVP поединка признан игрок Запорожья Антон Буц, в активе которого 15 очков, 7 подборов и 1 ассист. Самым результативным игроком Прикарпатье-Говерлы стал Сергей Старцев (18 очков).

Запорожье добыло вторую победу в сезоне. Прикарпатье-Говерла потерпела второе поражение в чемпионате.

21 октября Запорожье сыграет с Политехникой-Галичиной, а Говерла встретится с БИПА.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла — Запорожье — 59:76 (17:24, 12:17, 17:17, 13:18)

Прикарпатье-Говерла: Старцев (18), Кабацюра (14 + 6 подборов + 6 передач), Лесык (11 + 8 подборов + 5 потерь), Горобченко (7), Чугунов (4), Аврахов (2), М. Тимофийчук (2), Лонюк (1)

Запорожье: Буц (15 + 7 подборов), Сизов (15 + 7 передач), Хохоник (12 + 6 подборов + 8 передач), Морозов (11 + 4 потери), Быков (10), Покоенко (7), Липовцев (3), Величко (2), Дмитренко (1)