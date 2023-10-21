Будивельник одержал победу над БК Ровно и вышел на второе место в Суперлиге FAVBET

Будивельник обыграл БК Ровно в очередном матче львовского бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 76:49.

Матч проходил в абсолютно равной и малорезультативной борьбе вплоть до начала третьей четверти. Но затем киевляне резко прибавили. Перед последней четвертью они вели с разницей +12, а в итоге довели дело до уверенной победы.

Наибольший вклад в победу киевлян сделали Александр Кольченко (22 очка), а также Владимир Конев *(14 очков, 8 подборов).

Победа (третья в четырех матчах) позволила Будивельнику обойти соперника и выйти на второе место в таблице. Ровно откатилось на четвертую позицию.

Завтра, 22 октября, Будивельник сыграет с Прикарпатьем-Говерлой, а БК Ровно сразится с Запорожьем.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

БК Ровно — Будивельник — 49:76 (14:15, 15:13, 12:25, 8:23)

БК Ровно: Соловьев (11), Смит (10 + 8 подборов), Джойнер (10), Мочалов (6), Тимощук (6 – 5 потерь), Шепелев (5 + 8 подборов), Виктор Лемишко (1), Водолазский (0 – 4 потери)

Будивельник: Кольченко (22 + 8 подборов – 4 потери), Конев (14 + 8 подборов), Луценко (10), Буренко (8 + 10 передач – 4 потери), Сандул (7 + 13 подборов), Кабанов (4), Никитин (4), Зайцев (3), Рахметов (2), Кошеватский (2)