Прикарпатье-Говерла обыграла БИПА в матче львовского бабла Суперлиги FAVBET — 78:73.

Команда Евгения Мурзина владела перевесом в течение матча, однако одесситы далеко не отпускали соперников. Существенный вклад в победу Прикарпатья внесли игроки, выходившие со скамейки, которые в сумме набрали 56 очков.

Лучшим игроком встречи стал бигмэн ивано-франковцев Степан Лесык, который набрал 23 очка, сделал 6 подборов и 3 передачи. В составе одесситов отличился Кэмерон Кэмпбелл, набравший 25 очков.

Прикарпатье-Говерла одержала третью победу и занимает шестое место в Суперлиге. БИПА выиграла один матч из четырех и идет на предпоследнем, 10-м месте.

Суперлига. Регулярный сезон

Прикарпатье-Говерла — БИПА — 78:73 (22:16, 18:20, 15616, 23:21)

Прикарпатье-Говерла: Горобченко (8 + 6 передач), Жулавский (8), Аврахов (4 + 3 передачи), Дроздов (2), Лесык (23 + 6 подборов + 3 передачи), Старцев (16 + 8 подборов + 3 перехвата), Кабацюра (13), Лонюк (4)

БИПА: Ткаченко (10 + 9 подборов), Рябчук (9 + 3 перехвата), Шашков (7), Баранов (4), Кэмпбелл (25 + 3 передачи + 3 перехвата), Льюис (8 + 11 подборов), Товкач (8), Конев (2)