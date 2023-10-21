Запорожье вырвало победу у Политехники-Галичины в матче львовского бабла Суперлиги FAVBET

Запорожье обыграло Политехнику-Галичину в последнем матче игрового дня львовского бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 80:68.

Большую часть поединка на площадке велась равная борьба, в которой аргументы хозяев выглядели немного убедительнее. После трех четвертей счет был 57:54 в их пользу, а по ходу заключительного отрезка Политехника-Галичина увеличила отрыв до +7. Но решающее слово осталось за Запорожьем.

Шикарный результат в составе команды Валерия Плеханова показал Александр Сизов — 28 очков (из них половина — в первой четверти), 16 подборов. Отметить стоит и вклад Романа Морозова, чьи 8 очков подряд позволили гостям переломить игру в решающий момент.

Политехника-Галичина, потерпев 4 поражения в пяти матчах, идет на десятом (предпоследнем) месте в турнирной таблице. Запорожье делит 2-3 строчки с Будивельником.

Завтра, 22 октября, Запорожье сыграет с БК Ровно, а Галичина примет БИПА.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Политехника-Галичина — Запорожье — 68:80 (28:30, 15:14, 14:10, 11:26)

Политехника-Галичина: Нельсон (15 + 9 подборов + 6 передач – 4 потери), Сафонов (12 – 5 потерь), Квентин Дешон (9), Бречко (7 + 7 подборов), Ходов (6), Качанов (6), Крамар (5), Бачурин (4), Бартоломеев (4)

Запорожье: Сизов (28 + 16 подборов), Морозов (18 + 8 подборов), Буц (11 + 13 подборов + 3 перехвата), Хохоник (11 + 9 подборов + 8 передач — 4 потери), Покоенко (5 + 3 перехвата), Величко (4), Липовцев (3)