БК Ровно уверенно обыграло Запорожье и вышло на третье место в Суперлиге FAVBET

БК Ровно добыл уверенную победу над Запорожьем в предпоследнем матче львовского бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 80:57.

Запорожье могло добыть в этом бабле максимальный результат — три победы из трех — но соперник был в этот день явно сильнее.

Подопечные Михаила Переверзия сразу оторвались в счете и на протяжении всего поединка держали дистанцию. Мощная третья четверть позволила ровенчанам еще более увеличить перевес. Запорожью удалось разве что не допустить разгромного поражения.

Наиболее весомый вклад в победу сделал Александр Шепелев, оформивший дабл-дабл (20+10).

Ровно с четырьмя победами в шести матчах занимает 3-е место в Суперлиге FAVBET. Запорожье (три из пяти) — на пятой позиции.

Суперлига. Регулярный сезон

БК Ровно — БК Запорожье — 80:57 (20:13, 18:17, 23:13, 19:14)

Ровно: Шепелев (20 + 10 подборов), Тимощук (13 + 6 передач), Соловьев (11), Водолазский (8), Герасимчук (8), Шанюк (6 + 5 передач), Смит (4 + 5 подборов), Чиж (3), Джойнер (2), Мочалов (2), Рябой (2)

Запорожье: Сизов (13 — 4 потери), Липовцев (12), Хохоник (10 + 7 подборов + 4 передачи), Морозов (10 + 3 перехвата — 4 потери), Быков (6), Буц (3 + 11 подборов), Величко (3 + 3 передачи), Покоенко (0 + 3 перехвата)