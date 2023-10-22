Будивельник уверенно обыграл Прикарпатье-Говерлу в Суперлиге FAVBET

Будивельник уверенно обыграл Прикарпатье-Говерлу в последний игровой день львовского бабла Суперлиги FAVBET — 85:62.

Киевляне завладели преимуществом со старта. Уже на большой перерыв команды ушли с перевесом Будивельника в 26 очков. В дальнейшем команда Дмитрия Забирченко спокойно довела матч до победы.

Лучшим игроком матча стал Павел Буренко, набравший 21 очко, а также совершивший 2 подбора и 3 ассиста. В составе ивано-франковцев 15 очков набрал Степан Лесык.

Будивельник одержал четвертую победу. Действующие чемпионы занимают второе место в новом сезоне. Прикарпатье-Говерла идет на шестой строчке с тремя победами.

Суперлига. Регулярный сезон

Прикарпатье-Говерла — Будивельник — 62:85 (11:26, 13:24, 18:19, 20:16)

Прикарпатье-Говерла: Горобченко (4+4 передачи), Дроздов (2), Чугунов (2), Жулавский (2), Лесык (15), Старцев (14), Кабацюра (12+5 подборов + 3 передачи), Лонюк (5), Музыченко (3), М. Тимофийчук (3)

Будивельник: Буренко (21+3 передачи), Луценко (12), Зайцев (9+4 подбора), Сандул (7), Конев (6+6 подборов + 4 передачи + 3 блок-шота), Никитин (11+4 подбора), Лукинский (8), Кошеватский (8+4 передачи), Кабанов (3)