Политехника-Галичина обыграла БИПА в последнем матче львовского бабла Суперлиги FAVBET

Политехника-Галичина в последнем матче домашнего бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET одержала непростую победу над одесской БИПА — 91:80.

Наконец-то хозяевам площадки удалось прервать череду поражений — напомним, за последние два дня они успели проиграть Будивельнику и Запорожью.

Галичина уверенно стартовала и выиграла первый отрезок встречи с преимуществом +11. Но БИПА так просто не сдалась и к большому перерыву сократила разрыв до -4, а к концу третьей четверти счет был лишь 66:64 в пользу хозяев.

Тем не менее, именно у львовской команды хватило больше сил и мастерства на концовку. Быстро увеличив отрыв, Политехника-Галичина так и не позволила одесситам его сократить. MVP встречи стал Джакор Нельсон, принесший хозяевам 29 очков.

Победа позволила львовянам обойти БИПУ и подняться на 9-ю строчку в таблице.

Теперь команды ждет небольшой перерыв. Свой следующий матч БИПА проведет 31 октября (против Черкасских Мавп), а Политехника-Галичина — 2 ноября (против Днепра, пока что идущего без потерь).

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Политехника-Галичина — БИПА — 91:80 (24:13, 23:30, 19:21, 25:16)

Политехника-Галичина: Нельсон (29 + 6 подборов + 7 передач + 5 перехватов – 5 потерь), Сафонов (16 + 7 передач), Квентин Дешон (12 + 6 подборов), Качанов (10 + 6 подборов + 6 передач), Крамар (10), Станишевский (8 + 7 подборов), Карпюк (4), Бречко (2)

БИПА: Шашков (19), Льюис (18 + 7 подборов), Ткаченко (12 + 6 подборов), Кэмпбелл (9 + 5 подборов – 8 потерь), Кадыгроб (8 – 6 потерь), Рябчук (6), Рудык (5), Конев (2), Бугорский (1)