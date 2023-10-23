Конев признан лучшим игроком недели в Суперлиге

Определилась символическая пятерка минувшей недели Суперлиги.

На прошлой неделе было проведено 15 игр. MVP недели стал форвард Будивельника Владимир Конев, который помог столичному клубу добыть три победы в трех играх.

В символическую сборную недели, помимо Конева (3 матча, 11,3 очков, 9,0 подборов, 3,3 передачи) также вошли:

Джакор Нельсон (Политехника-Галичина) — 3 матча, 22,0 очка, 6,3 подборов, 6,3 передач, 3,3 перехвата;

Александр Сизов (Запорожье) — 3 матча, 18,7 очков, 7,7 подборов, 3,3 передачи;

Станислав Тимофеенко (Днепр) — 3 матча, 13,3 очков, 9.0 подбора, 3,3 передачи;

Сергей Скира (Черкасские Мавпы) — 2 матча, 19,0 очков, 12,0 подборов, 2,5 блок-шота.

Лидером Суперлиги является Днепр, который добыл шесть побед в шести матчах. Замыкают турнирную таблицу БИПА и Кривбасс.