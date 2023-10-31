Будивельник разгромил Старый Луцк и закрепился на втором месте в Суперлиге FAVBET

Будивельник одержал сверхуверенную победу над Старым Луцком в заключительном матче первого дня луцкого бабла Суперлиги FAVBET — 88:45.

Хозяева площадки ничего не смогли противопоставить чемпиону Украины. Будивельник сразу завладел преимуществом и принялся наращивать отрыв. Всю встречу фаворит провел с двукратным перевесом в счете.

Особенно отличились в составе киевлян Максим Сандул и Владимир Конев — каждый из них сумел оформить дабл-дабл.

Одержав пятую победу из шести возможных, Будивельник закрепился на втором месте. Старый Луцк, проигравший дважды подряд, идет девятым.

Завтра, 1 ноября, чемпион сыграет в дерби с Киев-Баскетом, а лучане примут БИПА.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — Будивельник — 45:88 (14:25, 6:19, 14:26, 11:18)

Старый Луцк: Коцько (9), Дейна (8), Прозапас (7), Мусиенко (6), Коровяков (5), Дюпин (5), Стейси (2), Панфилов (2), Марков (1)

Будивельник: Сандул (18 + 10 подборов), Конев (17 + 10 подборов), Кабанов (12 + 6 подборов), Никитин (10 + 5 подборов), Буренко (7 + 5 подборов + 9 передач), Кошеватский (7), Лукинский (6 + 6 подборов), Зайцев (6), Рахметов (3), Кольченко (2)