Черкасские Мавпы в драматичном поединке вырвали победу над БИПА в стартовом матче луцкого бабла Суперлиги FAVBET — 75:74.

Напряженная борьба шла в течение всего поединка. Ни одна из команд не могла добиться преимущества больше семи очков по ходу встречи. Решил исход противостояния завершающий точный бросок Андрея Агафонова из-под щита.

Самым результативным игроком поединка стал форвард Мавп Андрей Кальниченко, набравший 22 очка. В составе одесской команды дабл-дабл оформил Евгений Ткаченко (15 очков + 11 подборов).

Черкасские Мавпы одержали четвертую победу и занимают четвертое место в Суперлиге. БИПА идет десятой с одной победой в активе.

В следующем матче Мавпы встретятся с БК Запорожье. БИПА сыграет со Старым Луцком. Оба поединка пройдут 1 ноября.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — БИПА — 75:74 (21:18, 18:20, 11:15, 25:21)

Черкасские Мавпы: Кальниченко (22+6 подборов), Далкорт (12+7 подборов + 6 передач), Кузнецов (11+5 передач), Новиков (6+8 подборов), Руслов (2), Скира (10+5 подборов), Агафонов (10+6 подборов), Митирич (2)

БИПА: Ткаченко (15 + 11 подборов), Кэмпбелл (14 + 7 подборов + 9 передач + 3 перехвата), Рябчук (9 + 4 перехвата), Льюис (5), Баранов (5), Кадыгроб (15 + 6 подборов), Бугорский (8), Товкач (1)