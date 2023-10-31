Женская сборная Украины по баскетболу огласила заявку на матчи с Сербией и Португалией в отборе на Евробаскет-2025

Женская сборная Украины по баскетболу огласила заявку на ноябрьские матчи квалификации на Евробаскет-2025.

Главный тренер Евгений Мурзин вызвал 12 баскетболисток. В список вошла капитан сборной Алина Ягупова.

Женская сборная Украины по баскетболу: Дарья Дубнюк (Славия), Елизавета Митина (Томирис), Виктория Балабан (Нептунас), Алина Ягупова (Мерсин), Ульяна Дацко (Нептунас), Елена Бойко (Торунь), Мириам Уро-Ниле (Фрибург), Татьяна Юркевичус (Милан), Вероника Любинец (Клуж), Евгения Путра (Каледония), Ольга Мазниченко (Орли), Владислава Волошина (Туран).

Команда Евгения Мурзина стартует 9 ноября в Белграде выездным поединком против команды Сербии. 12 ноября сборная Украины примет Португалию в Риге. Следующие два матча команда Украины сыграет через год, в ноябре 2024-го. Завершится отбор для нашей сборной матчем против Северной Македонии 9 февраля 2025 года.

Женский Евробаскет-2025 впервые пройдет на территории четырех стран — Италии, Греции, Чехии и Германии. Сборные этих стран получили места в финальной части и сыграют между собой за зачетные очки рейтинга ФИБА в группе I.