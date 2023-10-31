Киев-Баскет обыграл Запорожье в матче луцкого бабла Суперлиги FAVBET

Киев-Баскет одержал непростую победу над БК Запорожье в поединке луцкого бабла Суперлиги FAVBET — 63:60.

Запорожье начало матч сильнее и держало минимальный перевес в счете большую часть первой четверти. Однако под конец киевляне поднажали и на первый перерыв ушли с разницей +4. Вторая четверть проходила с переменным успехом, по ее итогам запорожцам удалось повести с отрывом в три очка.

Последний раз команда Валерия Плеханова вела в счете в середине третьей четверти. Затем Киев-Баскет завладел инициативой и не отдавал ее до конца встречи. Соперник не опускал руки, интрига держалась до самого конца. Но все-таки столичная команда праздновала успех.

В составе Киев-Баскета бал правили американцы. Брантли Байнум, Хаймон Марканвис и Дани Кинглсли на троих набрали 2/3 командных очков. Хайнум еще и дабл-дабл оформил.

Благодаря этому успеху (второму подряд) Киев-Баскет сравнялся с Запорожьем в середине турнирной таблицы. У обоих коллективов поровну поражений и побед — по три.

Следующие матчи команды проведут завтра, 1 ноября. Киев-Баскет сразится в дерби с Будивельником, а БК Запорожье встретится с Черкасскими Мавпами.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Запорожье — 63:60 (19:15, 12:19, 16:13, 16:13)

Киев-Баскет: Байнум (20 + 7 подборов), Хаймон (13 + 13 + 4 блок-шота), Кингсби (9 + 7 передач — 5 потерь), Заплотинский (8 + 8 подборов + 3 перехвата), Юрченко (5), Стародуб (4), Ожегов (2 + 4 подбора), Иванов (2)

Запорожье: Морозов (12), Липовцев (11 + 5 подборов), Хохоник (10 + 4 передачи), Буц (9 + 9 подборов + 2 блок-шота), Сизов (8 + 9 подборов + 4 передачи), Быков (4 — 4 потери), Дмитренко (4), Покоенко (2)