БИПА вырвала победу над Старым Луцком, прервав серию поражений в Суперлиге FAVBET

В очередном матче луцкого бабла Суперлиги FAVBET Старый Луцк на своей площадке потерпел обидное поражение от БИПА — 73:77.

Одесская команда последний раз побеждала в стартовом матче чемпионата 4 октября, после чего потерпела пять поражений подряд и оккупировала предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

Но в этот раз команда Вадима Пудзырея в равной и напряженной борьбе смогла сохранить достаточно сил на концовку. Команды попеременно выходили вперед. Еще за две минуты до конца хозяева площадки вели +6. Но решающий финишный рывок удался гостям.

БИПА благодаря этому успеху догнала Старый Луцк по соотношению побед и поражений, обойдя соперника по разнице очков.

Завтра, 2 ноября, Старый Луцк примет БК Запорожье, а БИПА сыграет с Киев-Баскетом.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — БИПА — 73:77 (20:18, 14:17, 20:19, 19:23)

Старый Луцк: Стейси (15), Глушко (14), Коровяков (12 + 10 подборов +5 передач), Мусиенко (9 + 10 подборов + 6 передач – 4 потери), Коцько (9), Дюпин (7), Панфилов (4), Прозапас (3)

БИПА: Льюис (19), Ткаченко (17 + 9 подборов), Кэмпбелл (16), Шашков (10), Рябчук (6), Кадыгроб (4), Товкач (3), Баранов (2)