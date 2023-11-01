БК Ровно подписал защитника Поносова

БК Ровно подписал 18-летнего защитника Александра Поносова.

Александр — воспитанник ровненского баскетбола. Прошлый сезон игрок провел в Австрии в клубе Вена Юнайтед из второй Бундеслиги. Украинец в среднем набирал 12,9 очков, а также совершал 3,2 передачи и 3,2 подбора в 19 матчах.

В 2023 году Поносов перешел в нидерландский клуб BC Kimbria MSE1-Maastricht Rebels. В команде второго дивизиона украинец набирал в среднем 24,7 очка.

БК Ровно занимает третье место в Суперлиге, одержав четыре победы в шести матчах. В следующем поединке команда Михаила Переверзия сыграет с Днепром 10 ноября.