БК Запорожье обыграл Черкасских Мавп в матче луцкого бабла Суперлиги FAVBET — 80:68.

Стартовые минуты лучше провели подопечные Артема Слипенчука, но запорожцы сумели выйти вперед в первой четверти. Мавпы сократили отставание к минимуму во второй десятиминутке.

После большого перерыва команды по очереди выходили в лидеры. Заключительная четверть удалась подопечным Валерия Плеханова, которые выиграли поединок.

В составе Запорожья 20 очков набрал Роман Морозов, а Александр Сизов оформил дабл-дабл (17 очков + 11 подборов). Центровой Мавп Андрей Агафонов заработал 16 очков и 8 подборов.

Запорожцы занимают четвертое место в Суперлиге, имея четыре победы и опережая черкасский клуб по дополнительным показателям. В следующем матче БК Запорожье сыграет со Старым Луцком, а Черкасские Мавпы встретятся с Будивельником. Оба матча пройдут 2 ноября.

Суперлига. Регулярный сезон

Черкасские Мавпы — Запорожье — 68:80 (18:24, 23:18, 14:18, 13:20)

Черкасские Мавпы: Агафонов (16+8 подборов), Кальниченко (10+7 подборов), Далкорт (8+7 подборов), Кузнецов (5+7 передач), Новиков (4+5 подборов), Митирич (9), Скира (7), Руслов (4), Назаренко (3), Упырь (2)

Запорожье: Морозов (20), Сизов (17+11 подборов), Быков (17 + 6 передач + 5 перехватов), Буц (7+8 подборов), Тельчаров (7), Дмитренко (4), Покоенко (4), Липовцев (2), Величко (2)