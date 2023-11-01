Киев-Баскет в матче с невероятным сюжетом вырвал победу над Будивельником в Суперлиге FAVBET

Киев-Баскет драматично обыграл Будивельник в центральном матче луцкого бабла Суперлиги FAVBET — 69:68.

Столичное дерби удалось на славу. Киев-Баскет провел мощнейшую первую четверть и по ее итогам завоевал гандикап в 13 очков. Но чемпион сумел прибавить и к большому перерыву сумел существенно сократить отставание — 33:38.

Наращивать преимущество Будивельник старался и далее. В третьем отрезке матча он несколько раз выходил вперед. Финальная четверть стартовала при равном счете 51:51. Все 10 минут команда Дмитрия Забирченко была впереди. Перед самой концовкой Будивельник вел 68:63. И тут соперник выдал потрясающий рывок и буквально на последних секундах вырвал победу.

Будивельник потерпел второе поражение в сезоне, прервав пятиматчевую победную серию. Тем не менее, действующий чемпион удержал за собой вторую строчку в таблице Суперлиги. Киев-Баскет по проценту побед теперь делит 4-6 места с Запорожьем и Черкасскими Мавпами.

Завтра, 2 ноября, Будивельник сразится с Черкасскими Мавпами, а Киев-Баскет встретится с БИПА.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Будивельник — 69:68 (26:13, 12:20, 13:18, 18:17)

Киев-Баскет: Байнум (25 + 5 подборов), Кингсби (22 – 3 потери), Хаймон (7 – 4 потери), Заплотинский (5 + 13 подборов), Юрченко (4), Когут (4), Иванов (2)

Будивельник: Сандул (19 + 13 подборов), Конев (15 + 6 подборов + 4 передачи – 4 потери), Буренко (15 + 5 передач), Зайцев (7), Кошеватский (6 – 4 потери), Никитин (3 + 5 подборов + 4 передачи), Кабанов (3), Кольченко (0 + 4 передачи)