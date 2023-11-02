Баскетбол
Черкасские Мавпы добыли волевую победу над Будивельником в Суперлиге FAVBET
Черкасские Мавпы обыграли Будивельник в матче луцкого бабла Суперлиги FAVBET.
Киевская команда уверенно провела первый отрезок игры и в начале второй четверти вела с преимуществом в 17 очков. Мавпы проявили характер и еще к большому перерыву сократили отставание — 28:35.
Третья четверть также осталась за черкасской командой. В заключительной 10-минутке подопечные Артема Слипенчука совершили еще один рывок и добыли минимальную победу — 70:69.
MVP встречи стал 37-летний Андрей Агафонов, оформивший дабл-дабл (21 очко и 10 подборов). В составе Будивельника отметим Владимира Конева — 28 очков.
После восьми сыгранных матчей в активе Будивельника и Черкасских Мавп по 5 побед. Вместе с Киев-Баскетом они делят 3-5-е места в турнирной таблице.
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Черкасские Мавпы — Будивельник — 70:69 (11:26, 17:9, 23:21, 19:13)
Черкасские Мавпы: Агафонов (21 + 10 подборов), Кальниченко (16), Руслов (15 + 5 передач), Скира (8), Новиков (5), Далкорт (3 + 5 передач + 4 подбора), Фостер-Бойд (1), Кузнецов (1)
Будивельник: Конев (28 + 6 подборов), Буренко (18 + 4 потери), Сандул (10), Кольченко (7), Никитин (5 + 8 подборов), Зайцев (1 + 5 подборов)