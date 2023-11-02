Киев-Баскет обыграл БИПУ, добыв четвертую кряду победу в Суперлиге FAVBET

Киев-Баскет победил одесскую БИПУ в матче луцкого бабла Суперлиги FAVBET — 90:76.

Столичная команда выиграла первую половину встречи с разницей в 4 очка — 44:40. В третьем отрезке игры Киев-Баскет совершил рывок и увеличил преимущество до 14 очков. В последней четверти подопечные Владимира Холопова удержали победный счет.

MVP поединка стал защитник Киев-Баскета Даня Кингсби, в активе которого 29 очков и 7 передач. Брентли Байнум сделал дабл-дабл — 13 очков и 10 подборов. В составе БИПЫ отметим Кэмерона Кэмпбелла — 27 очков и 6 передач.

Киев-Баскет добыл четвертую победу кряду (три — в луцком бабле) и занимает четвертое место в Суперлиге. БИПА остается на предпоследней позиции в турнирной таблице.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — БИПА — 90:76 (19:15, 25:25, 32:22, 14:14)

Киев-Баскет: Кингсби (29 + 7 передач), Заплотинский (14 + 8 подборов), Байнум (13 + 10 подборов), Юрченко (11 + 5 подборов), Стародуб (9 + 3 перехвата), Хаймон (7 + 5 подборов), Иванов (5), Когут (2)

БИПА: Кэмпбелл (27 + 6 передач), Ткаченко (16 + 9 подборов), Кадыгроб (13), Шашков (6), Рябчук (4 + 3 перехвата), Льюис (4 + 7 подборов + 3 потери), Баранов (2), Бугорский (2), Товкач (2)