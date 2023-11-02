Матч Днепр — Политехника-Галичина перенесен из-за воздушной тривоги

Федерация баскетбола Украины сообщила, что матч Суперлиги FAVBET между Днепром и Политехникой-Галичиной перенесен на неопределенный срок в связи с воздушной тревогой в Днепре из-за опасности обстрелов города и области со стороны российских войск.

Баскетболисты и персонал вынуждены были покинуть площадку спустя 12 секунд после начала второй четверти. Первая 10-минутка завершилась победой Днепра — 29:16.

ФБУ определит дату доигровки позднее. Матч начнется с момента остановки.

Отметим, что первый поединок днепровского бабла между Кривбассом и Прикарпатье-Говерлой стартовал с задержкой почти в 3,5 часа. Победу в матче добыла ивано-франковская команда — 71:54.

Днепр (6-0) лидирует в Суперлиге FAVBET. Политехника-Галичина (2-4) идет на 9-й позиции.

В пятницу, 3 ноября, Днепр сыграет с Прикарпатье-Говерлой, а Политехника-Галичина встретится с Кривбассом.