Старый Луцк обыграл Запорожье, прервав трехматчевую серию поражений в Суперлиге FAVBET

Старый Луцк обыграл Запорожье в последний день луцкого бабла в Суперлиге FAVBET — 74:70.

Поединок прошел в равной борьбе, команды поочередно выходили вперед. Луцкая команда сильнее провела концовку и вырвала победу.

MVP встречи стал центровой Старого Луцка Стейси Томас, который набрал 17 очков и 7 подборов. В составе Запорожья 17 очков набрал Роман Морозов.

Старый Луцк прервал трехматчевую серию из поражений и занимает восьмое место в Суперлиге. Запорожье занимает пятую строчку.

Суперлига. Регулярный сезон

Старый Луцк-Университет — Запорожье — 74:70 (21:18, 14:17, 19:22, 20:13)

Старый Луцк-Университет: Мусиенко (15), Стейси (15 + 7 подборов), Коцко (14 + 8 подборов + 4 передачи), Коровяков (7 + 4 передачи), Марков (3), Прозапас (12), Дюпин (4 + 4 передачи), Глушко (2), Дейна (2)

Запорожье: Морозов (17+8 подборов), Буц (16), Сизов (10+7 подборов), Быков (8+5 передач), Хохоник (5+11 подборов), Липовцев (6), Дмитренко (4), Величко (2), Тельчаров (2)