Днепр разгромил Прикарпатье-Говерлу в Суперлиге, набрав более ста очков

Днепр разгромил Прикарпатье-Говерлу в матче днепровского бабла Суперлиги FAVBET — 104:58.

В первой четверти ивано-франковская команда показывала равную игру с лидером чемпионата, однако далее днепряне доминировали. Команда Владимира Коваля выиграла вторую десятиминутку с перевесом в 20 очков. Далее Днепр продолжил владеть преимуществом на площадке, набрав в итоге свыше ста очков.

Самым результативным стал защитник днепрян Максим Закурдаев (18 очков + 3 ассиста + 4 перехвата). Сразу семь игроков Днепра сумели набрать 10 и более очков в матче.

Днепр продолжает идти без потерь в Суперлиге, выиграв семь поединков. Прикарпатье-Говерла потерпела четвертое поражение в восьми матчах.

В следующей игре Днепр встретится с БК Ровно 10 ноября. Прикарпатье-Говерла сыграет с Политехникой-Галичиной 18 ноября.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр — Прикарпатье-Говерла — 104:58 (24:21, 32:12, 25:14, 23:11)

Днепр: Закурдаев (18 + 4 передачи + 3 подбора), Бондарчук (11), Загреба (10 + 6 подборов + 3 передачи), М. Горобченко (5 + 8 передач + 5 перехватов), Тимофеенко (5 + 7 передач + 6 подборов), Дубоненко (13 + 4 передачи), Тарасенко (11), Сорочан (11+6 подборов + 4 передачи), Сыпало (10), Джерихов (8)

Прикарпатье-Говерла: П. Горобченко (9 + 3 передачи), Лесык (8 + 5 подборов + 4 передачи), М. Тимофейчук (4), Кабацюра (4), Дроздов (2), Чугунов (15 + 4 подбора), Музыченко (8), Старцев (5), Лонюк (1)