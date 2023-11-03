Кривбасс потерпел седьмое поражение в сезоне, уступив Прикарпатье-Говерле

Кривбасс проиграл Прикарпатье-Говерле в стартовом матче днепровского бабла Суперлиги FAVBET.

Подопечные Евгения Мурзина выиграли все четыре четверти в матче. Итоговое преимущество команды из Ивано-Франковска составило 17 очков — 71:54.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Прикарпатье-Говерлы Илья Кабацюра, в активе которого 21 очко. Также отметим Степана Лесыка, сделавшего дабл-дабл (12 очков и 10 подборов).

Кривбасс пока не побеждал в Суперлиге и занимает последнее место в таблице. Прикарпатье-Говерла расположилась на 6-й позиции.

3 ноября Кривбасс сыграет с Политехникой-Галичиной, а Прикарпатье-Говерла встретится с Днепром.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Кривбасс — Прикарпатье-Говерла — 54:71 (12:18, 12:13, 18:23, 12:17)

Кривбасс: Тищенко (15 + 8 подборов + 4 потери), Бречка (13), Мартинов (12 + 6 потерь), Гуля (5), Бондаренко (4 + 10 подборов + 3 потери), Кундик (2), Сергейчик (2 + 5 подборов + 8 передач), Мельник (1 + 4 потери)

Прикарпатье-Говерла: Кабацюра (21), Старцев (16 + 3 потери), Лесык (12 + 10 подборов + 3 потери), Тимофийчук (7), Чугунов (5), Лонюк (4 + 5 передач), Дроздов (3), Аврахов (3)