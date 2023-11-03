Политехника-Галичина уверенно переиграла Кривбасс в Суперлиге FAVBET

Политехника-Галичина одержала уверенную победу над Кривбассом в матче днепровского бабла Суперлиги FAVBET — 88:68.

Кривбасс оказал сопернику достойное сопротивление в первой четверти, уступив ее с минимальным отрывом. Но уже в следующем отрезке галичане сумели нарастить отрыв и в дальнейшем без проблем его удерживали.

MVP встречи стал Джакор Нельсон с 31 очком. Дабл-дабл на свой счет записали двое — Максим Сафонов в составе победителей и Александр Тищенко со стороны проигравших.

Галичина, одержав вторую победу подряд и третью всего, поднялась на 8-ю строчку в турнирной таблице. Кривбасс, проигравший все восемь поединков, остается последним.

Свои следующие матчи команды проведут против БК Ровно: Кривбасс — 11 ноября, а Политехника-Галичина — спустя 6 дней.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Кривбасс — Политехника-Галичина — 68:88 (15:16, 20:29, 15:23, 18:20)

Кривбасс: Тищенко (20 + 11 подборов), Бибиков (19 + 5 подборов + 4 передачи), Бондаренко (10), Мартынов (6), Мельник (5 + 5 подборов), Бречка (3), Гуля (2 + 5 подборов), Кундик (2), Сергейчик (1)

Политехника-Галичина: Нельсон (31 + 9 передач + 7 перехватов), Сафонов (19 + 10 подборов), Ходов (16), Квентин Дешон (8 + 11 подборов), Станишевский (5 + 7 подборов), Качанов (5), Крамар (2), Бачурин (2)