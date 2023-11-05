Форвард Киев-Баскета Байнум признан MVP третьей игровой недели Суперлиги FAVBET

Форвард Киев-Баскета Брентли Байнум признан MVP третьей игровой недели Суперлиги FAVBET-2023/24.

Американец в трех матчах киевлян набирал в среднем 19,3 очка, 7,3 подбора и 1,0 перехвата. Форвард показал среднюю эффективность 22,3.

В символическую сборную недели вошли:

Джакор Нельсон (Политехника-Галичина, 1 матч) — 31 очко, 9 передач, 7 перехватов, 4 подбора (РЭ 33)

(Политехника-Галичина, 1 матч) — 31 очко, 9 передач, 7 перехватов, 4 подбора (РЭ 33) Максим Закурдаев (Днепр, 1 матч) — 18 очков, 4 передачи, 3 подбора, 2 перехвата (РЭ 20)

(Днепр, 1 матч) — 18 очков, 4 передачи, 3 подбора, 2 перехвата (РЭ 20) Владимир Конев (Будивельник, 3 матча) — 20.0 очка, 7.3 подбора, 2.7 передачи (РЭ 25.3)

(Будивельник, 3 матча) — 20.0 очка, 7.3 подбора, 2.7 передачи (РЭ 25.3) Брентли Байнум (Киев-Баскет, 3 матча) — 19.3 очка, 7.3 подбора, 1.0 перехвата (РЭ 22.3)

(Киев-Баскет, 3 матча) — 19.3 очка, 7.3 подбора, 1.0 перехвата (РЭ 22.3) Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы, 3 матча) — 15.7 очка, 8.0 подбора, 3.0 передачи, 1.0 блок-шота (РЭ 22.0)

В Суперлиге лидирует Днепр, который выиграл все семь поединков. Замыкает таблицу Кривбасс, потерпевший восемь поражений.