Капитан женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова рискует пропустить матчи с Сербией и Португалией в квалификации Евробаскета-2025.

Украинка получила травму голеностопа в матче Мерсина против Анталии в чемпионате Турции. Предварительно, Алина пропустит около 10 дней. Точное время восстановления станет известно после обследования в понедельник.

Ягупова набирала 13,3 очка, 5,2 передачи и 4,8 подбора в нынешнем сезоне турецкого чемпионата. В пяти матчах Евролиги украинка в среднем имеет статистику 19,0 очка, 5,2 передачи и 4,8 подбора.

Команда Евгения Мурзина стартует 9 ноября в Белграде выездным поединком против команды Сербии. 12 ноября сборная Украины примет Португалию в Риге.

Женский Евробаскет-2025 впервые пройдет на территории четырех стран — Италии, Греции, Чехии и Германии. Сборные этих стран получили места в финальной части и сыграют между собой за зачетные очки рейтинга ФИБА в группе I.