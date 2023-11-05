Капитан Днепра Тимофеенко — MVP октября в Суперлиге FAVBET

Форвард Днепра Станислав Тимофеенко признан лучшим игроком (MVP) октября в Суперлиге FAVBET. Обладатель награды определился по итогам голосования болельщиков, капитанов команд и организатора соревнований.

Тимофеенко набрал 13 баллов. Второе место по результатам голосования занял Владимир Конев (Будивельник, 6 баллов). Третьим стал Александр Шашков (БИПА, 5 баллов).

Днепр стал единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения в октябре, выиграв шесть матчей. 34-летний Тимофеенко в октябрьских поединках набирал 14,2 очка, делал 8,2 подбора и отдавал 2,2 передачи в среднем за 24 минуты на площадке.

Днепр (7-0) возглавляет турнирную таблицу Суперлиги FAVBET. 10 ноября лидер чемпионата сыграет с БК Ровно.