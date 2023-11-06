Ягупова не сыграет в матчах квалификации Евробаскета-2025 с Сербией и Португалией

Капитан женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова не сыграет в матчах с Сербией и Португалией в квалификации Евробаскета-2025.

Напомним, Алина получила травму голеностопа в матче Мерсина против Анталии в чемпионате Турции. По прогнозам врачей, украинка сможет вернуться лишь через 10-14 дней.

Также не сыграет в поединках с Сербией и Португалией Ульяна Дацко, которая травмировала спину. Ее в составе сборной заменит Кристина Филевич. Вместо Ягуповой тренерский штаб сборной Украины решил не вызывать дополнительного игрока.

Команда Евгения Мурзина стартует 9 ноября в Белграде выездным поединком против команды Сербии. 12 ноября сборная Украины примет Португалию в Риге.

Женский Евробаскет-2025 впервые пройдет на территории четырех стран — Италии, Греции, Чехии и Германии. Сборные этих стран получили места в финальной части и сыграют между собой за зачетные очки рейтинга ФИБА в группе I.