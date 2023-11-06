Пустовой стал рекордсменом испанского Обрадойро по количеству подборов

Украинский центровой, игрок сборной Украины Артем Пустовой вошел в историю испанского Обрадойро.

Пустовой стал лидером по количеству подборов в истории команды. Рекордный показатель украинец установил в матче против Уникахи (74:87).

В отчетной игре Артем набрал три подбора, что позволило ему обойти канадца Левона Кендалла. Общий показатель Пустового составил 414 подборов. В топ-3 также находится Томас Скрабб, который также является действующим игроком Обрадойро.

Пустовой ранее выступал за Обрадойро с 2015 по 2018 годы. Далее игрок представлял испанские Мурсию, Барселону, Гран Канарию и Шабаб Аль-Ахли из ОАЭ, однако в июле вернулся в состав Обрадойро.

В текущем сезоне в среднем за матч украинец набирает 12 очков. Обрадойро в турнирной таблице идет на 14-м месте после восьми матчей.