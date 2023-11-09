Женская сборная Украины разгромно проиграла Сербии в квалификации Евробаскета-2025

Женская сборная Украины разгромно проиграла Сербии в выездном матче квалификации Евробаскета-2025 — 40:82.

Хозяйки паркета владели преимуществом с первой четверти. Уже на большой перерыв Сербия ушла с перевесом +31. В дальнейшем, сербки уверенно довели матч до победы.

Сборная Украины реализовала 5 из 30 трехочковых и имела 28% реализации бросков с игры. Самой результативной в составе сине-желтых стала Виктория Балабан, которая набрала 10 очков.

Напомним, ноябрьские матчи квалификации Евробаскета из-за травмы пропускает лидер сборной Алина Ягупова. Также в составе команды Кристина Филевич сменила травмированную Ульяну Дацко.

Команда Евгения Мурзина 12 ноября примет сборную Португалии в Риге. Следующие два матча сборная Украины сыграет через год, в ноябре 2024-го.

Женский Евробаскет-2025 впервые пройдет на территории четырех стран — Италии, Греции, Чехии и Германии. Сборные этих стран получили места в финальной части и сыграют между собой за зачетные очки рейтинга ФИБА в группе I.

Евробаскет-2025. Квалификация. Группа G

Сербия — Украина — 82:40 (26:8, 23:10, 17:8, 16:14)

Украина: Уро-Ниле (7 + 5 подборов + 3 передачи), Дубнюк (5 + 4 подбора), Путра (4), Бойко (2), Балабан (10), Мазниченко (6), Юркевичус (2 + 7 подборов), Филевич (2) , Любинец (2)