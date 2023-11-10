Днепр обыграл БК Ровно и закрепился на первом месте в Суперлиге FAVBET

Днепр одержал непростую победу над БК Ровно в матче регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 83:73.

Лидер чемпионата, играя дома, был близок к первому поражению в сезоне. Ровенчане довольно уверенно выиграли первую четверть. В течение второго отрезка гостям удавалось удерживать преимущество, но хозяева сумели к большому перерыву сократить отрыв до минимума — 41:43.

Днепряне ударно стартовали в третьей четверти, сразу выйдя вперед и продолжая удерживать небольшой отрыв. В течение финальной четверти подопечные Владимира Коваля контролировали ход событий и в итоге довели поединок до победы с преимуществом в 10 очков.

Одержав восьмую победу подряд, днепряне закрепились на первом месте в Суперлиге. Ровно, потерпев третье поражение, откатился на пятую позицию.

Завтра, 11 ноября, БК Ровно сыграет против аутсайдера Кривбасса. Днепр будет противостоять тому же Кривбассу 19 ноября.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр — Ровно — 83:73 (14:21, 27:22, 26:19, 16:11)

Днепр: Тимофеенко (20 + 9 подборов — 5 потерь), Горобченко (14 + 5 подборов + 6 передач), Закурдаев (14), Загреба (13 + 7 подборов), Тарасенко (10), Сорочан (6 + 5 подборов), Бондарчук (6)

Ровно: Джойнер (18), Соловьев (16), Смит (14 + 8 подборов), Водолазский (9), Тимощук (7 + 5 передач), Шепелев (5), Мочалов (2), Герасимчук (2)