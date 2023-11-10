Мурзин: Нужно сделать выводы и поскорее забыть эту игру

Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин прокомментировал разгромное поражение в матче с Сербией в квалификации Евробаскета-2025.

«Сербия имела тотальное преимущество, прежде всего, под щитами. Вообще я бы отметил три компонента, которые повлияли на результат игры. Во-первых, проигран подбор под нашим щитом – сербки сделали 19 подборов в атаке. Вторым компонентом стали 27 потерь, наверное, почти половина из них была сделана на нашем введении или вследствие принятого неправильного решения при передачах. Третий компонент – реализация наших трехочковых бросков (16,7% при 30 попытках).

Были хорошие моменты: выводили игроков на свободные броски, было движение мяча. Мы смогли перестроиться после первой половины и более жестко сыграть в защите – если за первые две четверти мы пропустили 49 очков, то во второй половине уже 33».

«Хочу обратиться к болельщикам. Всех приглашаю поддержать сборную Украины в Риге. Нам нужна поддержка. Хотим почувствовать вашу энергию, нам она нужна. Сейчас изучим игру Португалии против Северной Македонии, будет информация, у нас будет две тренировки, будем готовиться».

Сборная Украины проиграла Сербии с разницей в -42 очка. В следующем матче команда Евгения Мурзина 12 ноября примет сборную Португалии в Риге.

Женский Евробаскет-2025 впервые пройдет на территории четырех стран — Италии, Греции, Чехии и Германии. Сборные этих стран получили места в финальной части и сыграют между собой за зачетные очки рейтинга ФИБА в группе I.