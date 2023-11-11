БК Ровно обыграл Кривбасс в третьем туре Суперлиги FAVBET

БК Ровно победил Кривбасс в завершающем матче третьего тура Суперлиги FAVBET — 78:62.

Гости взяли все четыре четверти матча. Лучшим игроком Ровно стал Дмитрий Тимощук, который оформил 15 очков и 8 подборов.

Кривбасс продлил свою серию без побед до девяти матчей. Ровно идет на пятом месте в турнирной таблице.

Следующим соперником Кривбасса будет Днепр. Матч пройдет 19 ноября. Ровно 17 ноября сразится с Прикарпатьем-Говерлой.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Кривбасс — Ровно — 62:78 (17:24, 16:18, 15:17, 14:19)

Кривбасс: Мартынов (22 + 6 передач), Мельник (13), Тищенко (8 + 8 подборов), Челован (6 + 7 подборов), Гуля (6), Бибиков (5), Сергейчик (2)

Ровно: Тимощук (15 + 8 подборов), Смит (13), Джойнер (12 + 6 передач), Шепелев (10), Соловьев (9 + 5 подборов), Шанюк (8), Лемишка (4), Водолазский (3), Чиж (2), Мочалов (2 + 8 подборов)