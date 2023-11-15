Запорожье обыграло БИПА в матче киевского бабла Суперлиги FAVBET

БК Запорожье прервал серию неудач, одержав победу над БИПА в поединке киевского бабла Суперлиги FAVBET — 69:63.

Для команды Валерия Плеханова матч складывался успешно. Одесситы, перед игрой расставшиеся с главным тренером Вадимом Пудзыреем, вначале навязали борьбу, но на финише первой четверти позволили сопернику уйти в отрыв. Мощный второй отрезок в исполнении запорожцев практически уничтожил интригу — на большой перерыв команды ушли при счете 26:46.

Тем не менее, БИПА под управлением и. о. главного тренера Олега Шевченко сумела собраться и вернуться в игру. Медленно, но верно отрыв Запорожья таял. К концу третьей четверти он усох до +10, а по ходу решающего отрезка несколько раз сокращался до пяти очков. Тем не менее, былого задела Запорожью хватило, чтобы праздновать победу, первую для команды за три матча.

Этот успех позволил команде Плеханова обосноваться на шестом месте после десяти сыгранных матчей. Отметим, что все остальные команды чемпионата провели меньшее количество игр.

БИПА потерпела 7-е поражение в девяти встречах. Завтра, 16 ноября, подопечных Шевченко будет экзаменовать чемпион страны Будивельник.

Суперлига. Регулярный сезон

БИПА — Запорожье — 63:69 (13:21, 13:25, 20:10, 17:13)

БИПА: Ткаченко (23 + 10 подборов), Кадыгроб (9 — 3 потерь), Шашков (8), Рябчук (7 + 6 передач + 4 подбора), Баранов (6), Льюис (3 — 3 потери), Бугорский (3), Малиновский (2 + 4 передачи), Товкач (2)

Запорожье: Буц (15 + 12 подборов — 4 потери), Сизов (14), Хохоник (10 + 8 передач + 4 подбора), Морозов (10 + 5 подборов), Быков (10 — 5 потерь), Покоенко (5), Дмитренко (3), Липовцев (2), Холод (0 + 5 подборов)