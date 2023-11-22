Киев-Баскет не испытал проблем со Старым Луцком в матче черкасского бабла Суперлиги FAVBET

Киев-Баскет уверенно обыграл Старый Луцк в матче черкасского бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 90:66.

Несмотря на многочисленные кадровые потери, столичная команда со старта захватила лидерство и привезла сопернику +13 по итогам первой четверти. Далее соперники выдали крайне результативную вторую четверть и на большой перерыв ушли при счете 39:54.

Во второй половине встречи команда Владимира Холопова не просто удержала преимущество в счете, но даже сумела его нарастить. Особенно отличились Марканис Хаймон и Вадим Заплотинский, записавшие в свой актив по дабл-даблу.

Быстро оправившись от вчерашнего разгромного поражения, которое ему нанесли Черкасские Мавпы, Киев-Баскет поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Суперлиги. Старый Луцк — девятый с тремя победами в девяти встречах.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — Киев-Баскет — 66:90 (15:28, 26:26, 10:16, 15:20)

Старый Луцк: Коцько (7 + 5 подборов), Прозапас (16), Томас (13 + 9 подборов), Бедлинский (10), Мусиенко (9), Марков (5), Коровяков (2), Глушко (2), Алтухов (2)

Киев-Баскет: Хаймон (21 + 10 подборов), Заплотинский (17 + 13 подборов + 4 блок-шота – 5 потерь), Юрченко (14), Стародуб (12 + 6 подборов + 9 передач + 4 перехвата – 6 потерь), Иванов (12), Ожегов (8 + 8 подборов), Когут (6)