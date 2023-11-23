Черкасские Мавпы уверенно победили Старый Луцк в матче домашнего бабла Суперлиги FAVBET

Черкасские Мавпы на домашней площадке победили Старый Луцк в матче регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 73:54.

В первой четверти Мавпы обеспечили себе комфортное преимущество в 12 очков — 25:13. Во втором отрезке игры Луцк немного сократил отставание, но в третьей 10-минутке черкасская команда совершила еще один рывок и увеличила отрыв до 21 очка. В последней четверти Мавпы спокойно довели встречу до итоговой победы.

MVP матча признан Андрей Агафонов, в активе которого 15 очков, 8 подборов и 4 передачи. Также отметим Сергея Скиру, который был близок к дабл-даблу — 13 очков и 9 подборов.

Черкасские Мавпы (7-3) выиграли третий матч кряду и поравнялись с Будивельником в турнирной таблице Суперлиги. Старый Луцк (3-7) остался на девятой позиции.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Старый Луцк — 73:54 (25:13, 14:15, 21:11, 13:15)

Черкасские Мавпы: Далкорт (16), Агафонов (15 + 8 подборов), Скира (13 + 9 подборов), Бун (8 + 7 передач), Кальниченко (8), Новиков (6), Упыр (4), Руслов (3)

Старый Луцк: Томас (10 + 8 подборов), Коцько (7), Маркив (7), Глушко (6), Панфилов (6), Прозапас (5), Алтухов (5 + 5 подборов + 6 потерь), Мусиенко (3), Бедлинский (3), Дюпин (2)