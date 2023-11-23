Защитник БК Запорожье Бер перешел в БК Хмельницкий

Защитник БК Запорожье Марк Бер перешел в БК Хмельницкий, выступающий в Высшей лиге.

20-летний игрок провел 18 матчей в прошлом сезоне за запорожцев, набирая в среднем 3,5 очка. В нынешнем розыгрыше Суперлиги Марк вышел в одном поединке с Кривбассом.

Запорожье занимает седьмое место в Суперлиге, одержав пять побед в десяти встречах. В следующем матче команда Валерия Плеханова встретится с БИПА 4 декабря.

БК Хмельницкий идет на 11-й строчке Высшей лиги, добыв одну победу из девяти матчей. Следующий поединок подопечные Анны Шлыковой поведут 3 декабря против ДиДиБао.