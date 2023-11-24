Кораблев покинул пост главного тренера БК Кривбасс

Кривбасс сообщил, что Сергей Кораблев покинул пост главного тренера команды по обоюдному согласию сторон. Специалист останется в структуре баскетбольного клуба, и будет занимать пост ассистента.

Вместе с Кривбассом Кораблев стал бронзовым призером Высшей лиги-2020/21 и выиграл серебряные медали в сезоне-2022/23. В сентябре Исполком Федерации баскетбола Украины удовлетворил ходатайство Кривбасса о включении команды в элитный дивизион.

В текущем сезоне Суперлиги FAVBET подопечные Кораблева не выиграли ни одного матча, потерпев 10 поражений кряду с общим счетом 597:794.

Следующий матч Кривбасс проведет против одесской БИПЫ 5 декабря.