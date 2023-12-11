Центровой Будивельника Сандул — MVP недели в Суперлиге FAVBET

ФБУ определила символическую сборную и лучшего игрока минувшей недели в Суперлиге.

MVP недели стал центровой Будивельника Максим Сандул. С его участием столичный клуб добыл три победы — над Днепром, Запорожьем и Кривбассом. Сам Сандул в каждом из матчей оформлял дабл-даблы (10 + 13 подборов, 10 + 12 подборов и 12 + 15 подборов соответственно).

В символическую сборную недели, помимо Сандула, вошли:

Эрик Бун (Черкасские Мавпы) — 22,7 очка, 6,7 подборов, 6,3 передач, 4,0 перехвата;

Джакор Нельсон (Политехника-Галичина) — 29,0 очков, 8,0 подборов, 4,0 передачи, 3,0 перехвата;

Александр Шашков (БИПА) — 19,0 очков, 4,0 передачи, 3,3 подбора;

Ромео Смит (Ровно) — 11,3 очков, 11,7 подборов, 1,7 блок-шот.

На днях Будивельник сообщил о потере спонсорской поддержки и отсутствии финансирования. Будивельник вынужден сняться с текущего чемпионата, чтобы не увеличивать долги перед игроками и администрацией клуба. Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что у ФБУ есть несколько дней для спасения столичного коллектива.

Действующим лидером турнирной таблицы является Днепр. Замыкает Лигу Кривбасс, который потерпел 12 поражений в 12 играх.