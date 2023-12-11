Забирченко официально стал главным тренером Киев-Баскета

Киев-Баскет объявил о назначении Дмитрия Забирченко на должность главного тренера.

До последних дней 39-летний специалист занимал аналогичную должность в Будивельнике, но остался без работы после снятия столичного клуба с соревнований.

Забирченко с 2001 по 2015 годы играл разыгрывающим защитником за различные украинские клубы. Трижды становился чемпионом Украины (в составе Азовмаша и Будивельника). Рекордсмен по числу матчей за сборную Украины, капитан национальной команды на Кубке мира-2014.

Тренерскую карьеру Дмитрий начал во главе Тернополя. Полномасштабное российское вторжение стерло этот клуб с баскетбольной карты Украины. Забирченко принял не чужой ему Будивельник и сходу стал с киевлянами чемпионов Суперлиги-2022/23, проиграв лишь один матч регулярного чемпионата.

В текущей кампании столичная команда занимала второе место, добыв 10 побед из 13 возможных. В последнем матче подопечные Забирченко разгромили Кривбасс с перевесом в 40 очков.

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Киев-Баскет занимает седьмое место в Суперлиге FAVBET с процентом побед 42,6%. В ближайшем матче 17 декабря киевляне сыграют против одесской БИПА.