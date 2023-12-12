Баскетбольный клуб Будивельник официально исключен из состава участников Суперлиги FAVBET.

Такое решение принял департамент организации и проведения соревнований Федерации баскетбола Украины (ФБУ) после рассмотрения обращения столичного клуба о прекращении участия в текущем розыгрыше Суперлиги.

Руководствуясь Официальными правилами ФИБА, было принято решение аннулировать результаты всех сыгранных матчей с участием БК Будивельник в розыгрыше Суперлиги FAVBET-2023/24.

Соответственно, также будут аннулированы набранные и пропущенные очки команд в играх с Будивельником с начала регулярного чемпионата.

При этом статистика игроков, которую они получили во время игр с участием БК Будивельник, останется в силе.

Как стало известно 9 декабря, Будивельник направил в ФБУ письмо о снятии с чемпионата Суперлиги FAVBET-2023/24.

Киевляне сообщили о потере спонсорской поддержки и отсутствии финансирования. Команда была вынуждена сняться, чтобы не увеличивать долги перед игроками и администрацией клуба.

В тот же день президент федерации Михаил Бродский высказал надежду, что титулованный столичный клуб еще можно спасти. По его словам, «мы имеем еще несколько дней, чтобы сохранить этот проект. Если спонсоры или меценаты готовы поддержать Будивельник, то ФБУ может выступить посредником».

Очевидно, за три дня ничего не изменилось, и ФБУ была вынуждена принять необходимые меры. Будивельник в минувшем сезоне завоевал свой 11-й чемпионский титул в истории, а в нынешнем чемпионате шел вторым с 10 победами после 13 матчей.

Вчера, 11 декабря, тренер Дмитрий Забирченко, до последних дней работавший в Будивельнике и приводивший команду к чемпионскому титулу, возглавил Киев-Баскет.