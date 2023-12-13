Киев-Баскет расстался с защитником Ожеговым

Киев-Баскет объявил о прекращении сотрудничества с атакующим защитником Максимом Ожеговым.

Ожегов присоединился к Киев-Баскету перед началом сезона-2023/24. Защитник сыграл 13 матчей, в среднем за игру он набирал 4,8 очка и делал 2,9 подбора.

На днях новым главным тренером Киев-Баскета стал Дмитрий Забирченко, который остался без работы после снятия Будивельника с соревнований.

Киев-Баскет занимает седьмое место в Суперлиге FAVBET. В ближайшем матче 17 декабря киевляне сыграют против одесской БИПА.