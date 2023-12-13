Прометей подписал экс-центрового Будивельника Сандула

Прометей объявил о подписании центрового Максима Сандула. Игрок будет выступать за украинский состав, который играет в Высшей лиге Украины.

В карьере 32-летнего Сандула — БК Киев, испанская Манреса, Тварде Перники (Польша), а также столичный Киев-Баскет, Запорожье, Тернополь и Будивельник, с которым игрок стал чемпионом Украины в прошлом сезоне и получил звание лучшего центрового чемпионата страны.

Отметим, что Сандул стал MVP минувшей недели в Суперлиге FAVBET. С его участием столичный клуб добыл три победы — над Днепром, Запорожьем и Кривбассом. Сам Сандул в каждом из матчей оформлял дабл-даблы (10 + 13 подборов, 10 + 12 подборов и 12 + 15 подборов соответственно).

9 декабря Будивельник направил в ФБУ письмо о снятии с чемпионата Суперлиги FAVBET-2023/24. Киевляне сообщили о потере спонсорской поддержки и отсутствии финансирования. Команда была вынуждена сняться, чтобы не увеличивать долги перед игроками и администрацией клуба.

Украинская команда Прометея с 14 победами лидирует в Высшей лиге страны. Также слобожанский клуб выступает в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге (второе место в турнирной таблице) и Еврокубке.