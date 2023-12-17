Черкасские Мавпы одержали победу над Старым Луцком в первом матче киевского бабла Суперлиги FAVBET

Черкасские Мавпы открыли столичный бабл Суперлиги FAVBET-2023/24 уверенной победой над Старым Луцком — 75:63.

Один из лидеров чемпионата начал матч соответственно статусу фаворита — преимущество по итогам первой четверти было уверенным. Однако лучане сумели вернуться в игру — по ходу второго отрезка разрыв был даже сокращен до минимума, но все-таки к большому перерыву Мавпы сохранили небольшой гандикап.

В третьей четверти команда Артема Слипенчука попросту не оставила шансов сопернику, доведя перевес до 20+ очков. Все, что сумел Старый Луцк — немного сократить отрыв и избежать разгрома.

Мавпы благодаря этой победе закрепились на третьем месте, немного уступая БК Ровно. Старый Луцк, выигравший лишь пять раз в 13 матчах, идет третьим с конца.

Завтра, 18 декабря, Черкасские Мавпы сыграют с Киев-Баскетом, а Старому Луцку будет противостоять БИПА.

Баскетбол. Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — Черкасские Мавпы — 63:75 (17:31, 22:15, 6:21, 18:8)

Старый Луцк: Томас (13 + 5 подборов), Коцько (12 + 5 подборов + 3 передачи), Коровяков (12), Мусиенко (10 + 5 подборов), Панфилов (8 + 3 передачи), Марков (3), Бедлинский (3), Дюпин (2), Прозапас (0+3 передачи)

Черкасские Мавпы: Новиков (18 + 7 подборов), Агафонов (15 + 8 подборов), Далкорт (13 + 3 перехвата), Руслов (9), Скира (8 + 12 подборов), Бун Джуниор (6 + 7 передач + 3 блокшота), Кальниченко (6)