Киев-Баскет подписал экс-игроков Будивельника Зайцева и Кошеватского

Киев-Баскет подписал бывших игроков Будивельника Максима Зайцева и Льва Кошеватского.

Зайцев выступал за николаевские команды, а в прошлом сезоне перешел в Будивельник. В составе чемпионов в нынешнем розыгрыше Суперлиги FAVBET защитник провел 13 матчей и набирал в среднем за игру 4,4 очка, 3,1 подбора и 1,4 ассиста.

Кошеватский ранее выступал за Киев-Баскет, после чего в сезоне 2021/22 перебрался в Сумы. Летом разыгрывающий присоединился к Будивельнику, за который провел 13 матчей. Игрок в среднем набирал 6,4 очка, 1,7 подбора и 2,5 ассиста.

Ранее сообщалось, что Будивельник снялся с соревнований из-за проблем с финансированием. Наставник чемпионов Украины прошлого сезона Дмитрий Забирченко стал новым тренером Киев-Баскета.

Киев-Баскет занимает седьмое место в Суперлиге FAVBET, одержав шесть побед в 13-ти поединках. В ближайшем матче 17 декабря киевляне сыграют против одесской БИПА.